В выходные в Челябинской области – тепло и солнечно

В предстоящие выходные, 16 и 17 сентября, в Челябинской области ожидается теплая и ясная погода, без существенных осадков, лишь в субботу в южных районах местами возможны небольшие дожди. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса. В ночь на воскресенье и понедельник – плюс 5-10 градусов, в горах и низинах – около ноля градусов.

В дневные часы в субботу воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов. В Челябинске – плюс 19-21 градус.

Ветер в субботу - южной четверти ночью 1-6 метров в секунду, днём 3-8 метров в секунду, в воскресенье – неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье начнет снижаться и к понедельнику достигнет 743 миллиметров ртутного столба, что также ниже нормативного значения. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

По народному календарю 16 сентября - Домна Доброродная.

В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

В народном календаре 17 сентября – Неопалимая Купина.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.

Именины в этот день: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.