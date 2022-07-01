В выходные в Челябинской области тепло, местами дожди

В предстоящие выходные, второго и третьего июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в субботу возможны грозы. В Челябинске в субботу – преимущественно без осадков, в воскресенье вероятен дождь.

В южной половине области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 5-10 градусов, в низинах холоднее – до плюс одного градуса, в воскресенье – плюс 7-12 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 18-23 градуса, на юге региона – до плюс 26 градусов, в воскресенье – плюс 22-27 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днем в субботу порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно существенно не изменится, во воскресенье понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Второго июля по народному календарю Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!».

Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям - скоро дождь, а если сидят на стенках - к сильной жаре. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

Именины в этот день: Иван, Фаддей.

По народному календарю третьего июля - Мефодий-перепелятник. На Мефодия отмечали праздник перепелятников - охотников. С этого дня «перепелиные» охотники наблюдают над озимым хлебом: если над ним носится паутина, летает мошкара, то там и будут собираться перепела. Каждый охотник старался для будущего счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось поймать белого перепела, который как бы предвещал успех в ловле.

Примечали, если на Мефодия идет дождь, то будет идти сорок дней.