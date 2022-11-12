В выходные в Челябинской области усилится ветер, пройдет дождь и мокрый снег

В предстоящие выходные, 12 и 13 ноября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, в большинстве районов пройдет мокрый снег с дождем, в воскресенье прогнозируют сильные осадки. Атмосферное давление резко упадет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в восемь утра в субботу в Челябинске было плюс два градуса, влажность воздуха 93%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 1-6 градусов, в воскресенье – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер в субботу юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, в воскресенье ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится сразу на 23 единицы – до 714 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 12 ноября - Зиновий и Зиновия, Синичкин день.

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию с юга прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома - это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит - это к ясному дню, если пищит - к ночному морозу.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

По народному календарю 13 ноября – Спиридон и Никодим.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. В этот день вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Не накормит земля — накормит вода»; «Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь». Охотники также пользовались на Никодима и Спиридона особым почетом. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.