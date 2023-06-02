В выходные в Челябинской области – жара, грозы, ливни

В предстоящие выходные, третьего и четвертое июня, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, сильные ливни, грозы, град. Ветер порывистый, давление пониженное.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 15-20 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 29-34 градуса, местами воздух будет прогреваться до плюс 36 градусов.

В ночь на воскресенье – плюс 13-18 градусов, в дневные часы - плюс 26-31 градус, на юге – до плюс 36 градусов.

Ветер в субботу южной четверти 4-9 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 12 метров в секунду, днем до 18 метров в секунду, при грозах локально до 25 метров в секунду. В ночь на воскресенье неустойчивый слабый ветер 1-6 метров в секунду, днем - северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится о нормативного значения – 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю третьего июня - Оленин день.

Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.

Именины в этот день: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

По народному календарю четвертого июня – Василиск.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами - ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали - страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились». Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Именины в этот день: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.