В выходные в Челябинской области жара, возможны дожди и грозы

В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода. В субботу в отдельных районах прогнозируются сильные дожди и грозы. В воскресенье ливни возможны по всей территории области. В Челябинске в субботу – без осадков, в воскресенье – кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 33-38 градусов, лишь в горных районах- плюс 30-35 градусов. В воскресенье – плюс 32-37 градусов. Ночью – плюс 18-23 градуса, в горах и низинах – плюс 13-18 градусов.

Ветер южный, юго-восточный в субботу – 2-7 метров в секунду, в воскресенье - 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в выходные оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 18 июля, по народному календарю – Афанасьев день, Месяцев праздник. На Афанасия наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

Именины в этот день: Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.

В воскресенье, 19 июля, по народному календарю Сысоев день.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.