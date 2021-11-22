Во вторник в Челябинске – без осадков, в горных районах - снег

Во вторник, 23 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 6-11 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 2-4 градуса. По области – минус 2-7 градусов.

Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 722 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 730 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. 722

Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 41 минуту, заход – в 16 часов 39 минут. Долгота светового дня 7 часов 58 минут. Луга убывающая.

По народному календарю 23 ноября - Родион и Ераст, Родион Ледолом.

К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Говорили также: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. «С Ераста жди крепкого наста», - советовали наши предки.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», - подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье - с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, - нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.