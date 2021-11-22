22.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября
22.11.2021
Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение
22.11.2021
В Копейске браконьерствовал бывший сотрудник правоохранительном органов
22.11.2021
Челябинский облсуд оставил депутата Заксобрания Армана Аракеляна под домашним арестом
22.11.2021
Молодежь Курчатовского района Челябинска узнала всё о здоровом образе жизни
22.11.2021
КПФР в Челябинске провела серию одиночных пикетов против роста цен, QR-кодов
Во вторник в Челябинске – без осадков, в горных районах - снег
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021