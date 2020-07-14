Во вторник в Челябинской области аномальная жара сохранится

Во вторник, 14 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидается жаркая, сухая душная погода, лишь местами возможны кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – без осадков.

Накануне воздух прогревался до плюс 32-38 градусов. Днем в понедельник грозы отмечались лишь на крайнем юге области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было уже плюс 26 градусов, влажность воздуха 42%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 36-38 градусов, по области – плюс 34-39 градусов, в горах и низинах чуть прохладнее - плюс 29-34 градуса.

Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 33 минуты, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 16 часов 55 минут. Луна убывающая.

Сегодня по народному календарю Летние Кузьминки. В этот день в огородах грядки полют, снимают первые овощи.

На Кузьму и Демьяна женщины успевали не только справиться с огородом, накосить, выполнить всю домашнюю работу, но и отметить свой праздник - Летние Кузьминки. Это чисто женский праздник, на столе - обязательная растительная пища, которую готовили и собирали в складчину (женские братчины), с пивом, разговорами и песнями.

Именины у Ангелины. Ангелина с греческого – «ангельская».