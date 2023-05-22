Во вторник в Челябинской области днем жарко, ночью местами заморозки

Во вторник, 23 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, слабый ветер, преимущественно без осадков. Предстоящей ночью в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Атмосферное давление повышенное.

На всей территории региона - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах- до плюс двух градусов, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов. По области – плюс 24-29 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем восточной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы на восемь единиц – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 4 часа 33 минуты, заход – в 21 час 9 минут. Долгота светового дня 16 часов 36 минут. Луна растущая.

По народному календарю 23 мая - Симон Посев.

День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.