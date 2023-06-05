Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы и жара

Во вторник, шестого июня, в Челябинской области еще сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов. По области – плюс 26-31 градус, в восточной половине воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно чуть повысится, днем понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 17 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня – 17 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю шестого июня – Свобориное дерево.

В этот день начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь - то будет много грибов.

Именины в этот день: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.