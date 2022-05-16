Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление

Во вторник, 17 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременные дожди, грозы, возможен град. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске плюс 6-8 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, при прояснении – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление на 14 единиц ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 43 минуты, заход - в 20 часов 59 минут. Долгота светового дня - 16 часов 16 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников.

День святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.