10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
09.05.2022
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
08.05.2022
Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
Во вторник в Челябинской области – дожди и грозы, порывистый ветер
29.07.2021
Штормовое предупреждения для южноуральцев на 30 июля
03.06.2021
В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град
31.05.2021
В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
27.07.2020
Экстренное предупреждение для южноуральцев
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022