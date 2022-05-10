Во вторник в Челябинской области – дожди и грозы, порывистый ветер

Во вторник, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром температура воздуха в Челябинске была плюс 14 градусов, влажность воздуха 31%, ветер восточный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов. По области – плюс 15-20 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы 16-21 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 57 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 50 минут. Луна растущая.

По народному календарю 10 мая – Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши - урожаи хороши», - говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду - и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.