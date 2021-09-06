Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

Во вторник, седьмого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром - туманы.

В отдельных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 14-16 градусов. По области – плюс 12-17 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 11 минут, заход – в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня 13 часов 21 минута. Новолуние.

По народному календарю седьмого сентября - Тит Листопадник.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили наши предки. По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Владимир, Иван, Моисей, Тит.