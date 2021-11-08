Во вторник в Челябинской области – мокрый снег с дождем

Во вторник, девятого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололёда на провода, на дрогах гололедица в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 1-3 градусов, по области – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер южный, юго-западный ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 13 минут, заход - в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня - 8 часов 50 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Зарок на Параскеву.

В этот день было принято давать обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, Терентий.