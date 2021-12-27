Во вторник в Челябинской области мороз и местами снег

Во вторник, 28 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, метели, на дорогах гололедица от наката.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении – до минус 28 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 16-18 градусов. По области – минус 15-20 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 11 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 28 декабря – Трифонов день.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март. Именины в этот день: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.