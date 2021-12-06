Во вторник в Челябинской области морозно и без осадков

Во вторник, седьмого декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в горах и низинах - до минус 24, на крайнем юге – минус 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 8-10 градусов. По области – минус 7-12 градусов, в горах и низинах – до минус 17 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 4 минуты, заход – в 16 часов 26 минут. Долгота светового дня 7 часов 22 минуты. Луна растущая.

По народному календарю седьмого декабря - Катерина Санница, Катерина Женодавица.

Святую Катерину (Екатерину) наши предки считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около ее дома. Именины в этот день: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.