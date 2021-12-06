06.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря
06.12.2021
В Челябинской области привели к нормативу более 70 км федеральных автодорог
06.12.2021
В Челябинскую область начали прибывать первые участники Кубка мира по сноуборду
06.12.2021
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
06.12.2021
Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка
06.12.2021
Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам
Во вторник в Челябинской области морозно и без осадков
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021