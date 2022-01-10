Во вторник в Челябинской области морозно, ветрено, местами снег

Во вторник, 11 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью преимущественно без осадков, днем в крайних западных районах небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске минус 16-18 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах – до минус 24 градусов.

В дневные часы по области ожидается в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 8-13 градусов.

Ветер юго-восточный днем с переходом на северо-восточный 2-7 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 17 минут, заход – в 16 часов 48 минут. Долгота светового дня 7 часов 32 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 11 января - Страшный день. Существовали для этого дня особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

Именины в этот день: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.