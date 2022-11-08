Во вторник в Челябинской области – небольшой снег, полное лунное затмение

Во вторник, восьмого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в минувшие сутки в северной половине прошли небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на отдельных участках дорог отмечалась гололедица. Высота снежного покрова составляет 1-17 сантиметров.

В восемь утра в Челябинске был минус один градус, влажность воздуха 82%, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

Днем в Челябинске прогнозируют от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметра ртутного столба, что соответствует норме. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 11 минут, зайдет в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 52 минуты. Полное лунное затмение.

По народному календарю восьмого ноября - Дмитриев день.

Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», - подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна - наступление холодов.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.