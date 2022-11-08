08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В «Зигальге» замечены ледяные «сталактиты»
07.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября (18+)
07.11.2022
Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении
07.11.2022
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
07.11.2022
Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана
Во вторник в Челябинской области – небольшой снег, полное лунное затмение
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022