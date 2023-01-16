Во вторник в Челябинской области ночью морозно, днем теплее

Во вторник, 17 января, в Челябинской области ожидается малооблачная погода с прояснениями, без осадков на фоне высокого атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах – минус 21-26 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 4-6 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 9 минут, заход - в 16 часов 59 минут. Долгота светового дня - 7 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 17 января – Зосима-пчельник.

Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Именины в этот день: Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.