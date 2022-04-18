18.04.2022
Минсельхоз Челябинской области объяснил, чем вызвана высокая цена на сахар
18.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля
18.04.2022
Челябинские промпредприятия получат гранты на уплату банковских процентов
18.04.2022
В Челябинске завершилась акция «Дети улиц»
18.04.2022
Будут судить миассца, который за деньги обещал пристроить детей в детский сад
18.04.2022
Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве «отстающего» садика на Горького
Во вторник в Челябинской области обещают дожди
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022