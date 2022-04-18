Во вторник в Челябинской области обещают дожди

Во вторник, 19 апреля, в Челябинской области переменная облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В восточных районах местами высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, при прояснении – около ноля градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, на юге области воздух прогреется до плюс 21 градуса, в горах прохладнее – плюс 8-13 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 42 минуты, заход - в 20 часов 6 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь». На Евтихия обычно зацветают яблони.

Именины в этот день: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.