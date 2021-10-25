Во вторник в Челябинской области осадки обещают лишь ночью

Во вторник, 26 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениям, ночью - небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем - преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы – в отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 26 октября – Иверская.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей - эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.

Именины в этот день Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.