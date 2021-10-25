25.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 октября
25.10.2021
В челябинском парке имени Терешковой готовят к открытию каток под открытым небом
25.10.2021
На челябинскую Кировку вернули светящийся тоннель и готовят к установке новые зимние арт-объекты
25.10.2021
ГРЦ Макеева назвал победителя и призеров четвертого чемпионата профмастерства
25.10.2021
Декорации к челябинскому спектаклю покорили жюри международного конкурса «Золотой Трезини»
25.10.2021
В Миассе почтили память академика Виктора Макеева
Во вторник в Челябинской области осадки обещают лишь ночью
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021