Во вторник в Челябинской области похолодает, усилится ветер, подскочит давление

Во вторник, второго ноября, в Челябинской области похолодает (минусовые температуры и ночью, и днем), усилится ветер и существенно повысится атмосферное давление. Местами пройдет дождь, переходящий в снег, в ночные и утренние часы на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске - минус 3-5 градусов, по области – до минус пяти градусов, при прояснении – до минус 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают мину 2-4 градуса, по области – от ноля до минус пяти градусов, лишь на юге региона – до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится на 14 единиц и составит 754 миллиметра ртутного столба, что на 12 единиц выше нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 58 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня - 9 часов 18 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Артемьев день.

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка», — так говорили о родившемся на Артемия. Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод. На Артемия также было принято квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.

Именины в этот день: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.