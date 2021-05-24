24.05.2021
В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
24.05.2021
В трех городах Челябинской области продлены НМУ
24.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2021
ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
24.05.2021
Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
24.05.2021
На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021