Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град

Во вторник, 25 мая, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, град. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 3-18 градусов, в низинах прохладнее – плюс 7-12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 33-35 градусов. По области – плюс 32-37 градусов, в северных района- плюс 27-32 градуса.

Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 30 минут, заход - в 21 час 12 минут. Долгота светового дня – 16 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Епифанов день, Рябиновка.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Именины в этот день: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.