Во вторник в Челябинской области – температурные качели

Во вторник, 21 марта, в Челябинской области ожидаются перепады температур, порывистый ветер. В ночные часы местами пройдет небольшой снег. Днем - без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 5-10 градусов, в низинах холоднее – до минус 17 градусов, в горах теплее – от ноля до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов. По области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормативному показателю. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в шесть часов 56 минут, заход - в 19 часов 10 минут. Долгота светового дня - 12 часов четыре минуты. Луна убывающая. Завтра – Новолуние.

По народному календарю 21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая - жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», - ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, ссоры, болезни.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко - погода будет доброй. Также говорили, что, если будет метель, и снег ляжет на поля волнами - это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Именины в этот день: Афанасий, Владимир, Иван.