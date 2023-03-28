Во вторник в Челябинской области – тепло, местами дожди

Во вторник, 28 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных. В Челябинске – слабый дождь. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градус, в низинах – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в низинах прохладнее – до плюс восьми градусов.

Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 37 минут, заход - в 19 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 12 часов 45 минут. Луна растущая.

По народному календарю 28 марта – Александров день, Лесное ухоженье.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.