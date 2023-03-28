28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 марта (18+)
27.03.2023
Суд отправил под домашний арест участника нападения на адвоката Кошмана
27.03.2023
Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023 в Челябинской области завершился
27.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
27.03.2023
Челябинский зоопарк явил миру постройневшую во сне Соню
27.03.2023
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска
Во вторник в Челябинской области – тепло, местами дожди
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023