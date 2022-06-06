Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

Во вторник, седьмого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в горах до сильных, местами грозы. Атмосферное давление резко упадет.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник прогнозируется в Челябинске плюс 11-13 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, при прояснениях – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс 16 градусов.

Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, при грозах до 23 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится сразу на 16 единиц - до 724 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 29 минут. Долгота светового дня - 17 часов 13 минут. Луна растущая.

Седьмого июня по народному календарю Иван - Медвяные росы. На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» - сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

В то же время сильная роса - настоящая, а не «медвяная» - в этот день предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», - так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день - ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Именины в этот день: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.