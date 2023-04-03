Во вторник в Челябинской области – ясно и тепло

Во вторник, четвертого апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Атмосферное давление выше нормы. В семи городах установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от ноля до минус пяти градусов, в низинах – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в низинах прохладнее – до плюс 11 градусов.

Ветер южный с переходом на восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 19 минут, заход - в 19 часов 36 минут. Долгота светового дня - 13 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю четвертого апреля – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.