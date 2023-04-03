04.04.2023
С первого апреля социальные пенсии доиндексированы на 3,3%
03.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля (18+)
03.04.2023
Челябинский отдел рыбоохраны возглавил подполковник полиции Руслан Фетисов
03.04.2023
«Единая Россия» проконтролировала начало капремонта школ в Уйском районе
03.04.2023
Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»
03.04.2023
ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым
Во вторник в Челябинской области – ясно и тепло
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023