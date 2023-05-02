Во вторник в Челябинской области ясно и тепло

Во вторник, второго мая, в Челябинской области ожидается ясная и теплая погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы. В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 10 градусов, влажность воздуха 39%, ветер южный 2-7 метров в секунду.

Днем в областном центре синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по региону – плюс 21-26 градусов.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю второго мая - Иван Ветхопещерник.

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лен и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Именины в этот день: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.