02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
02.05.2023
На площади Революции творческие коллективы будут репетировать выступление 9 Мая
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе мая (18+)
01.05.2023
Первого мая в Челябинской области на пожарах погибли два человека
30.04.2023
По факту гибели рабочего в Челябинске возбуждено уголовное дело
30.04.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 24.04.2023 по 30.04.2023)
Во вторник в Челябинской области ясно и тепло
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023