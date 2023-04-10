Во вторник в Челябинской области – ясно и ветрено

Во вторник, 11 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность. Атмосферное давление будет расти.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 2-7 градусов, в горах и низинах холоднее – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 8-13 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в шесть часов две минуты, заход - в 19 часов 50 минут. Долгота светового дня - 13 часов 48 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 11 апреля – Берещенье.

В этот день нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.