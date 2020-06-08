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Во вторник в Челябинской области жара

Погода
Вчера, 23:44
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 9 июня, в Челябинской области ожидается ясная и жаркая погода, преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность ( IV класс горимости по региональной шкале), в крайних южных районах местами сохраняется, в юго-восточных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность ( V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник, 9 июня, в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в низинах – до плюс 4 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса, по области – плюс 29-34 градуса, в горах - плюс 25-30 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 13 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Федорин день.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье. В этот день не рекомендовалось начинать ссоры.

Именины в этот день: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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