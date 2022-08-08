Во вторник в Челябинской области жара

Во вторник, девятого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода при слабом ветре, без существенных осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус, по области – плюс 26-31 градус.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 17 минут, заход - в 20 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю девятого августа – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.

Одно из прозвищ Пантелеимона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста.

Именины в этот день: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва.