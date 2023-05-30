Во вторник в Челябинской области – жара, местами грозы

Во вторник, 30 мая, в Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В отдельных районах - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в низинах – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса, по области – плюс 28-33 градуса.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 25 минут, заход - в 21 час 21 минуту. Долгота светового дня - 16 часов 56 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 30 мая – Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Также в этот день почитали святого Андроника - или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло».

Именины в этот день: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.