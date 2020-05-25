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Во вторник в Челябинской области жара спадет

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 19:43
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 26 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, жара спадет, осадков не предвидится. Ночью 26 мая прогнозируется усиление ветра. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на 26 мая температура воздуха в Челябинске понизится почти на два десятка градусов - до плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до плюс  трех градусов (днем в понедельник воздух прогревался до плюс 25-30 градусов, в южных районах – до плюс 36 градусов).

В дневные часы во вторник в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер северной четверти ночью 8-13 метров в секунду, порывы 17-22 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 30 минут, заход - в 21 час 15 минут. Долгота светового дня - 16 часов 45 минут. Луна растущая.

По народному календарю 26 мая - Лукерья Комарница. На Лукерью появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды комаров; если много мошек - готовь по грибы лукошек». Считалось, если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара - их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени - комариное племя на дюжину убавится.

Именины в этот день: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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