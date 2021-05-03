Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено

Во вторник, четвертого мая, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, преимущественно без осадков. В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, на юге – до плюс 10 градусов.

Днем воздух прогреется в Челябинске до плюс 24-26 градусов, по области – плюс 23-28 градусов, в горах – до плюс 20 градусов.

Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Четвертого мая по народному календарю Проклов день. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. А по черемухе судили о погоде. Чем раньше она зацветала - тем более жаркого лета ждали.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.