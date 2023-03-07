Восьмого марта в Челябинской области - местами снег и метели

В Международный женский день, восьмого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, местами метели, на дорогах гололедица. В Челябинске – слабый снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на восьмое марта в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 6-11 градусов, при прояснении – до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса. По области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 28 минут, заход - в 18 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 13 минут. Полнолуние.

Восьмого марта по народному календарю Поликарпов день.

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху - быть вьюге. И действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.