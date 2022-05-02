Второго мая в Челябинской области преимущественно без осадков

В понедельник, второго мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. В горах и низинах - заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс три градуса, влажность воздуха 3%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду.

Днем в областном центре синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по региону – плюс 11-16 градусов. В горный районах прохладнее – плюс 7-12 градусов.

Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Второго мая по народному календарю Иван Ветхопещерник.

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лен и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Именины в этот день: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.