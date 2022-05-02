02.05.2022
Новый сезон на Аркаиме начался с рекорда
02.05.2022
ЮУЖД подготовит к летнему сезону 43 электропоезда
01.05.2022
В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
30.04.2022
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
Второго мая в Челябинской области преимущественно без осадков
Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?
30.04.2022
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022