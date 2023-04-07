Выходные в Челябинской области будут солнечными

В предстоящие выходные, восьмого и девятого апреля, в Челябинской области ожидается ясная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы. В шести городах установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – минус 3-8 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов. В воскресенье в областном центре – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер в субботу - северо-восточный с переходом на западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, в воскресенье - западной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение субботы оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит снижаться и достигнет 743 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю восьмого апреля – Гавриил Благовест.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха - пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила - такова будет и на Сергея Капустника.

Именины в этот день: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

По народному календарю девятого апреля - Матрена Настовица, Полурепица.

В русском народе Матрёне (Матроне) дали два прозвища. Одно из них - Настовица - было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Ещё настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню возвращались домой из тёплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.

У Матрёны просили также урожая репы - одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду.

Люди примечали: к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог - ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера - будет ясно; если летит низко - долго простоят сухие дни.

Именины в этот день: Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрёна), Павел.