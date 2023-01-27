Южноуральцев ждут теплые бесснежные выходные

В предстоящие выходные, 28 и 29 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность с прояснениями. В субботу местами возможен небольшой снег, в горах эта вероятность гораздо выше. Также в горах возможны гололедные явления. В воскресенье - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 6-11 градусов, на юге возможно похолодание до минус 16. В ночь на воскресенье – минус 14-19 градусов, в горах и низинах – до минус 24 градусов. Ночью на понедельник погода не изменится.

В субботу в дневные часы синоптики обещают от минус семи до минус двух градусов, в низинах – до минус 12 градусов. В воскресенье - минус 5-10 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами в субботу порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье ветер немного утихнет, но направление не изменит.

В субботу атмосферное давление практически норма – 743 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно чуть повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 28 января - Павлов день.

День получил свое название в честь церковного праздника — дня памяти преподобного Павла Фивейского. В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих — ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла, Прохора.

По народному календарю 29 января - Пётр Полукорм (Коли есть метла да костра - будет хлеба до Петра). Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Вторая часть названия — полукорм — говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить.

Именины у Максима, Петра, Леониллы, Ивана.