Зима в Челябинской области начнется с плюсовых температур и дождя со снегом

В среду, первого декабря, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица, местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6 градусов, в горах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса. По области – до плюс пяти градусов.

Ветер южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно значительно понизится и составит 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 56 минут, заход - в 16 часов 30 минут. Долгота светового дня – 7 часов 34 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Платон и Роман Зимоуказатели.

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили наши предки. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали в течении целого дня: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце. Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.

Именины в этот день: Николай, Платон, Роман.