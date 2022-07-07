Александр Лазарев подвел итоги работы фракции «ЕР» в Заксобрании региона

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев подвел итоги работы фракции «Единая России» в ЗСО.

«Весенняя сессия для фракции «Единая Россия» выдалась насыщенной. Были приняты актуальные законы в социальной и экономической сферах. Отмечу, что инициаторами законопроектов выступили депутаты фракции и глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер», - сказал Александр Лазарев.

По его словам, прежде всего, были приняты региональные меры поддержки для участников специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Примечательно, отметил спикер Заксобрания, что помощь от области получат не только военнослужащие, но и волонтеры, которые сейчас помогают восстанавливать братские республики. Очень важный закон касается детей погибших участников Великой Отечественной войны – выплаты для «детей войны» увеличены в два раза, с 500 рублей до тысячи.

«Особого внимания заслуживают налоговые инициативы. Областным законом предоставлены льготы для компаний в сфере телекоммуникаций – по налогу на имущество и на прибыль. Подобные законодательные решения мы приняли одними из первых среди регионов РФ. И еще один важный итог весенней сессии. Инициатива фракции «Единая Россия» в Заксобрании области о преференциях самозанятым в сфере развития малоформатной торговли поддержана Госдумой. Это пример совместной работы депутатов фракции «Единая Россия» на региональном и федеральном уровнях», - подчеркнул Александр Лазарев.

В текущем году прошло семь заседаний фракции «Единая Россия» в областном парламенте. Одно из основных направлений в работе депутатского объединения – разработка законодательных инициатив и поддержка законопроектов.

Еще одно важное направление – обсуждение актуальных вопросов с руководителями министерств и ведомств правительства области. Рассмотрение докладов профильных министров проходит заинтересованно и всесторонне, у депутатов-единороссов есть возможность напрямую задать все вопросы, которые интересуют избирателей. Так, на заседаниях фракции выступили министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, министр экологии Сергей Лихачев, министр культуры Алексей Бетехтин, заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Челябинской области, депутаты обсудили вопросы развития в регионе физической культуры и спорта, жарким было обсуждение темы «Обращение с твердыми бытовыми отходами».

Дважды на заседание фракции «Единая Россия» приглашали вице-губернатора Сергея Шаля. Законотворцы обсудили с ним вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и итоги работы объектов ЖКХ, энергетики и соцсферы региона в отопительный сезон.