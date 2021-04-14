Алексей Текслер – чиновникам: Необходимо быть примером безупречного поведения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил всем государственным и муниципальным служащим о необходимости соблюдать моральные и нравственные нормы и потребовал от глав строить кадровую политику с учетом этих обстоятельств.

Речь о моральном облике чиновника зашла на областном совещании губернатора с главами муниципальных образований.

«Вы наслышаны об инциденте, связанном с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения главой одного из сельских поселений Красноармейского района», - обратился к руководителям муниципалитетов губернатор.

Напомним, 10 апреля 2021 года глава Луговского сельского поселения Красноармейского района Рашит Сабиров сел за руль служебного автомобиля в нетрезвом виде и совершил дорожно-транспортное происшествие. В отношении чиновника возбуждено административное дело. Глава написал заявление об увольнении.

«По этому инциденту сделаны кадровые выводы: чиновник, нарушивший закон, сложил свои полномочия», - сообщил Алексей Текслер.

Глава Красноармейского района Сергей Сергеев рассказал, что в отношении муниципального служащего началась служебная проверка. Кроме того, будет проведена профилактическая работа со всеми руководителями органов местного самоуправления, отметили в администрации.

«Коллеги, это очень важно, я сейчас говорю о моральном облике представителя власти, - обратился к главам Алексей Текслер. - Необходимо быть примером безупречного поведения, вести кадровую работу исходя из этих принципов. Мы с вами знаем, что по поведению отдельных горе-чиновников люди судят, к сожалению, о всей власти. Не деля ее на муниципальную, региональную и федеральную. Прошу об этом помнить и соответствующим образом поступать, что важно, вести кадровую политику, понимая эти обстоятельства».