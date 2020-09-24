Большинство опрошенных челябинцев считают, что победивший на выборах депутат не должен отказываться от мандата

Большинство жителей Челябинска, принявших участие в опросе социологов, считают, что лидер политической партии, возглавляющий ее список на выборах депутатов регионального парламента, не имеет права отказываться от мандата.

Согласно действующему закону, депутаты могут отказаться от своих мандатов и партии могут заявить о перераспределении мандатов. Партии довольно часто пользуются этим правом.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить, как относятся к такой инициативе жители Челябинска. Им задавался вопрос: «Как они относятся к тому, что человек, возглавляющий список политической парии на выборах депутатов ЗСО, в случае победы, должен в обязательном порядке занять эту должность без права передачи мандата»

Если бы подобная инициатива была предложена на голосования избирателям Челябинска, то большинство респондентов (39,8%) поддержали бы ее.

Каждый пятый из опрошенных (21%) высказался против такого предложения.

А четверть респондентов (24,7%) предпочли попустительскую позицию «мне все равно» и, тем самым, выразили индифферентное отношение к политипическим процессам в регионе.

В группу респондентов, не считающих эту дилемму существенной и заслуживающей какого-то выбора можно отнести 14,5% затруднившихся с ответом горожан.

Напомним, список победителей, избранных в Заксобрание по единому избирательному округу, был озвучен председателем областной избирательной комиссии на прошлой неделе. Часть победителей отказалось от своих мандатов. Сегодня были вручены удостоверения депутатам, попавшим в откорректированный список. Новый состав областного парламента станет легитимным после первого заседания парламента.