Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен

Челябинский областной суд полностью отказал в удовлетворении административных исковых требований адвоката Ильи Калетина к правительству Челябинской области о признании недействующим и несоответствующим Конституции страны распоряжение о введении режима повышенной готовности.

В суде адвокат Илья Калетин просил признать недействующим пп. 3 п. 18 нормативного правового акта (прим.ред.: распоряжение правительства Челябинской области № 146 от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» в редакции распоряжения № 190 от 3 апреля 2020 года). Гражданам было рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, указанных в оспариваемом пункте документа.

«Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия. Его содержание соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемого подпункта прав административного истца не нарушает, обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и направлено на защиту здоровья жителей региона», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Челябинской области с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. В конце апреля глава региона принял решение о продлении режима ограничений до 12 мая, а затем – до 31 мая. Затем было принято новое решение. Сейчас в регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняется обязательный масочный режим. Все южноуральцы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальное дистанцирование.