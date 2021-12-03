ЦИК предложила кандидатуру Голицына на должность председателя Челябинского облизбиркома

Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру вице-губернатора Евгения Голицына на должность председателя избирательной комиссии Челябинской области.

Соответствующее решение принято сегодня, третьего декабря, на заседании ЦИК РФ.

Напомним, полномочия действующего состава облизбиркома завершаются в декабре 2021 года.

В ноябре Законодательное собрание Челябинской области утвердило семь членов комиссии по парламентской квоте: Артем Миронов (кандидатура, предложенная Центральной Избирательной комиссией), Виктор Вычужанин (от партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду»), Евгений Емельянов (от Магнитогорского городского собрания депутатов), Юрий Подшивалов (выдвинут Собранием депутатов Пластовского муниципального района), Андрей Пономарёв (выдвинут Челябинским областным отделением КПРФ), Марина Устинова (от политической партии ЛДПР), Виталий Шиков (от партии «Единая Россия»).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил свою половину облизбиркома: Наталья Гавриш, Евгений Голицын, Оксана Ергунова, Надежда Рыльская, Павел Титов, Кирилл Усманов, Алексей Фартыгин.

Предполагается, что Артем Миронов будет выбран заместителем председателя Челябинской областной избирательной комиссии. Нынешние руководители в новый состав областной избирательной комиссии не вошли.