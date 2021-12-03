03.12.2021
ЦИК предложила кандидатуру Голицына на должность председателя Челябинского облизбиркома
03.12.2021
Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе
03.12.2021
В Челябинске торжественно открыли многофункциональный миграционный центр
03.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.12.2021
Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске
03.12.2021
Челябинский облсуд приговорил мать-детоубийцу к 14 годам лишения свободы
ЦИК предложила кандидатуру Голицына на должность председателя Челябинского облизбиркома
09.11.2021
ЦИК предложила кандидатуры в избирком Челябинской области – вице-губернатора и юриста
11.07.2021
В пострадавших от огня поселениях Челябинской области начала работу спецкомиссиия
09.07.2021
Текслер направил на юг Челябинской области Голицына для координации работы по тушению лесных пожаров
23.01.2020
В Челябинской области обсудили перспективы создания муниципальных округов
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021