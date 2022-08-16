Депутат ЗСО Челябинской области досрочно слагает полномочия

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Андрей Еремин принял решение досрочно сложить полномочия парламентария. Соответствующее заявление им уже написано и отправлено в ЗСО.

Эту информацию подтвердили агентству в пресс-службе регионального парламента.

Депутат написал заявление по собственному желанию. Оно будет рассмотрено на комитетах и на ближайшем заседании Заксобрания.

Судьбу освободившегося мандата будет решать региональное отделение «Единой России», так как Еремин избирался по спискам партии. Новым депутатом станет единоросс, входивший в этот список.

Напомним, 50-летний Андрей Еремин с 2011 года занимает пост директора по экономике, члена Правления ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Он был депутатом Законодательного собрания Челябинской области VI–VII созывов (в этот состав избирался 13 сентября 2020 года).