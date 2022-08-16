16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
16.08.2022
Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого
16.08.2022
На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту
16.08.2022
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
16.08.2022
В Челябинске выделенные полосы для автобусов и троллейбусов продлят на 3,8 километра
16.08.2022
Заведующая общежитием ЮУрГУ подозревается в мошенничестве
Депутат ЗСО Челябинской области досрочно слагает полномочия
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022