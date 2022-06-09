Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных

Накануне длинных выходных в Челябинской области соберутся губернаторы регионов, входящих в Уральский федеральный округ (УрФО). Они обсудят планы по развитию внутреннего туризма.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, в пятницу, 10 июня, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится совещание по теме развития внутреннего туризма на территории Уральского федерального округа.

В мероприятии примут участие губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также заместитель губернатора Свердловской области.

Планируется подписание соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма между правительством Курганской области, правительством Тюменской области, правительством Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания региона подчеркивал, что туризм - одна из важнейших точек развития Южного Урала. В настоящее время на различных территориях региона разворачивается целый ряд проектов.

Как уже сообщало агентство, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий субъектам РФ общим объемом 24,2 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Средства на эти цели получат 16 регионов, в УрФО – только Челябинская область.

Напомним, предстоящие выходные будут на один день длиннее в связи с празднованием Дня России (отдыхать будут с 11 по 13 июня), а последующая рабочая неделя – на день короче.