В понедельник в Миассе – вторая попытка избрания и. о. главы города

В понедельник, шестого марта, состоится чрезвычайная сессия Собрания депутатов Миасского городского округа шестого созыва (Челябинская область). Депутатам предстоит со второй попытки назначить исполняющего обязанности главы в связи с досрочной отставкой мэра. Он будет руководить исполнительной ветвью округа на время проведения конкурса по отбору кандидатов на должность градоначальника.

Напомним, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года. Но избрать и.о. главы в этот день парламентариям не удалось: ни одни из предложенных кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

В работе сессии был объявлен перерыв до 10 часов утра шестого марта. Будет предпринята вторая попытка. Уставом МГО предусмотрено, что в случае досрочной отставки главы округа его полномочия по решению Собрания депутатов временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или один из депутатов Собрания Миасского городского округа.

Кроме того, на заседании будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Миасского городского округа. Будет создана конкурсная комиссия в составе шести человек, одну половину членов которой назначит Собрание депутатов, вторую – губернатор. По предварительным данным конкурс состоится 11 мая 2023 года.

Конкурс будет проводиться по обновленному порядку, который был утвержден в пятницу, третьего марта.