05.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)
05.03.2023
В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома
05.03.2023
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
05.03.2023
Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО
04.03.2023
СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
В понедельник в Миассе – вторая попытка избрания и. о. главы города
15.02.2023
Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
15.12.2021
Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023