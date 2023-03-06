06.03.2023
Консультация юриста: сверхурочная работа на оборонном предприятии
06.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снижается
06.03.2023
В Миассе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы
06.03.2023
На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения
06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
06.03.2023
В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма
В Миассе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы
06.03.2023
И. о. главы Миасса назначен Дмитрий Проскурин
05.03.2023
В понедельник в Миассе – вторая попытка избрания и. о. главы города
15.02.2023
Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023