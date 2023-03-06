В Миассе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы

В Миасском городском округе (Челябинская область) объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Соответствующее решение принято на втором заседании 33-й сессии Собрания депутатов, которая состоялась шестого марта.

Обновленное положение о порядке проведения конкурса было утверждено в пятницу, третьего марта.

Для проведения конкурса будет образована конкурсная комиссия в составе шести человек. Половина ее членов будет назначена губернатором, половина – Собранием депутатов округа (необходимое решение будет принято на следующем заседании).

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа назначен на 11 мая 2023 года.

Заявления и документы от претендентов на пост главы будут приниматься с 13 по 24 марта включительно. Потом секретариат проведет проверку всех документов. Далее состоится предварительное заседание комиссии, на которой примут решение, каких кандидатов допустить к конкурсу.