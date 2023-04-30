Сократилось число желающих побороться за место главы Миасса

Один претендент на пост главы Миасского городского округа (Челябинская область) сошел с дистанции. От участия в конкурсе отказалась 39-летняя Анастасия Захарова- начальник отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», депутат Собрания Миасского округа. За пост готовы бороться трое мужчин.

Как сообщает городское собрание депутатов, в пятницу состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Миасского округа.

На нем председателем комиссии был выбран вице-губернатор области Станислав Мошаров. Комиссия зарегистрировала и допустила к участию в конкурсе на должность троих человек, подавших документы. Это 56-летний Виктор Легенчук из Челябинска - генеральный директор ООО «Аргус групп М», 50-летний Егор Ковальчук - вице-губернатор, 33-летний Николай Булдыгин - начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа. Анастасия Захарова сняла свою кандидатуру.

Конкурс состоится 11 мая. В этот день будет проведено тестирование кандидатов и собеседование с каждым из них, после чего комиссия вынесет решение о том, чьи фамилии будут представлены депутатам на голосование. Оно запланировано на следующей сессии Собрания.

Как уже сообщало агентство, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа была принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы. Документы на участие у конкурсе подали четыре человека.

В состав конкурсной комиссии входят шесть человек: по три - от области и муниципалитета. Губернатор делегировал в состав комиссии троих: заместитель губернатора Станислав Мошаров, советник губернатора Владимир Мякуш и депутат Законодательного собрания Челябинской области, уроженец Миасса, владелец и гендиректора ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев.

Собрание депутатов назначило в состав также троих: вице-спикер, исполняющий обязанности председателя городского парламента Сергей Сесюнин, председатель комиссии по законности, правопорядку и местному самоуправлению Павел Логинов и председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и связям с общественностью Николай Кривошеев.