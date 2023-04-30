29.04.2023
ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»
29.04.2023
В страшной аварии под Златоустом погибла девушка-подросток и пострадали четыре человека
29.04.2023
Делом о получении малышом в садике Челябинска травмы заинтересовался Бастрыкин
29.04.2023
Первого мая челябинскую телебашню украсят цветы и голуби
29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
29.04.2023
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
Сократилось число желающих побороться за место главы Миасса
06.03.2023
В Миассе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы
06.03.2023
И. о. главы Миасса назначен Дмитрий Проскурин
05.03.2023
В понедельник в Миассе – вторая попытка избрания и. о. главы города
15.02.2023
Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023