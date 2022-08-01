Кадровые перестановки в администрации Челябинска

С первого августа начальником управления градостроительных разрешений администрации Челябинска назначен Александр Перемыкин.

Об этом сегодня на традиционном аппаратном совещании сказала глава города Наталья Котова.

«Для вас - это достаточно новое направление. Я думаю, что вы раскроетесь в данном направлении. Вы знаете застройщиков, знаете все объекты. Удачи вам на новом месте работы», - сказала Котова.

Александр Пермыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в различных строительных компаниях. Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника, до начальника строительного управления.

Александр Перемыкин сменил на посту начальника управления градостроительных разрешений администрации Алексея Кутепова, который уволен с данной должности по согласованию сторон.