Котова будет держать ответ перед депутатами

Глава Челябинска Наталья Котова выступит перед депутатами городской Думы с отчетом о проделанной работе в 2020 году.
Известно, что речь в отчете пойдет о том, как в городе борются с коронавирусной инфекцией, о деятельности по стабилизации экономической обстановки, реализации национальных проектов.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской Думы, изначально планировалось, что отчет главы Челябинска народные избранники заслушают 23-го марта, но в силу определенных причин заседание было перенесено на 30-е число.